Суббота в Ростовской области пройдет без осадков, но ветер усилится до 15−18 м/с

К слову, из-за ветра в течение суток 7−8 сентября, а также ночью и утром 9 сентября в устье Дона на участке Аксай — Азов уровень воды будет находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок. При этом опасных гидрологических явлений не прогнозируют.