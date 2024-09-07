Суббота в Ростовской области пройдет без осадков, но ветер усилится до 15−18 м/с

Сегодня, 7 сентября, в Ростовской области ожидается переменная облачность. День пройдет без существенных осадков, но возможно усиление ветра, сообщают донские синоптики.
— Ветер сохранится северо-восточный и восточный 8−13 м/с, местами порывы могут достигать 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +22−27, в Ростове-на-Дону будет +24−26 градусов, — говорится в прогнозе.
Добавим, в ночь на 8 сентября по региону обещают +12−17 градусов, местами до +7, а по северу и востоку до +3. Днем в воскресенье ветер не утихнет: обещают 8−13 м/с, временами до 15−18 м/с.
К слову, из-за ветра в течение суток 7−8 сентября, а также ночью и утром 9 сентября в устье Дона на участке Аксай — Азов уровень воды будет находиться в пределах и ниже неблагоприятных отметок. При этом опасных гидрологических явлений не прогнозируют.