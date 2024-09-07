Олбани
+19°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт из Новосибирска Анна Кикина рассказала о своем заработке

Речь идет о миллионных суммах.

Источник: Роскосмос

В Красноярском Доме науки и техники прошла встреча с космонавтом из Новосибирска Анной Кикиной. Она ответила на многие вопросы присутствующих, раскрыла интересные подробности о профессии, а также назвала сумму заработка.

— В среднем за один длительный полёт, с учётом всех дополнительных «плюшек» за успешное решение задач, можно получить от четырёх до двенадцати миллионов рублей, — цитирует КИкину сайт Gornovosti.

Она призвала не удивляться таким суммам, потому что большой заработок оправдан трудовыми затратами. Так, человек почти год находится в космосе, у него большая нагрузка, при этом на космонавта влияют различные негативные факторы.

— И потом — нам же надо как-то обеспечивать себе быт. Я вот жила в общежитии, пока не слетала в космос, — уточнила Анна Кикина.

космос