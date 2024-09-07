Более 20 новых соцобъектов строят в Иркутске

В Иркутске строят более 20 новых школ, детских садов и спортивных сооружений. Работы находятся на разных этапах. Резерв проектов социальных объектов уже сформирован, в скором будущем они будут полностью готовы. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Сейчас ремонт практически завершили в детском саду, который находится в микрорайоне Нижняя Лисиха, в учебных блоках школ № 53 и № 75. Современные учебные заведения возводят на улице Ярославского и в микрорайоне Союз. На улице Багратиона хотят продолжить возведение школы, как только завершится судебный процесс.
— Самое главное — формирование подходящего земельного участка. В условиях плотной застройки столицы региона — задача сложная. Вместе с этим находим механизмы решать такие вопросы. Например, освобождаем площадки при расселении и сносе аварийного жилья. Возводим новые учебные блоки на территории имеющихся учреждений образования. Ликвидируем незаконные строения, как это сделано в районе Нижней Лисихи: на месте самовольно возведенных гаражей планируем разместить школу. Сейчас здесь ведется предпроектная проработка территории, — рассказал заместитель мэра — председатель комитета по градостроительной политике администрации города Евгений Харитонов.
К строительству школы на 825 мест на улице Мелентьева приступят осенью. Объявили конкурс на возведение объекта общего образования на улице Костычева. Физкультурно-оздоровительные комплексы возведут в микрорайонах лесной и Зеленый, а также на улице Шахтерской. Проектируют ФОК и в Топкинском, в предместье Радищево, крытый тренировочный каток с искусственным льдом вскоре появится на улице Ленской.
Сейчас занимаются вопросом строительства новых школ искусства в Иркутске-2, в микрорайоне Топкинский и на улице Коммунистической. На работы уходит много денег, поэтому поддержка поступает от губернатора области, регионального правительства, Законодательного собрания и городской думы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в поселке Октябрьский Чунского района открыли новый детский сад.