Более 20 новых соцобъектов строят в Иркутске

К строительству школы на 825 мест на улице Мелентьева приступят осенью. Объявили конкурс на возведение объекта общего образования на улице Костычева. Физкультурно-оздоровительные комплексы возведут в микрорайонах лесной и Зеленый, а также на улице Шахтерской. Проектируют ФОК и в Топкинском, в предместье Радищево, крытый тренировочный каток с искусственным льдом вскоре появится на улице Ленской.