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Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Поздравительное видео появилось в его телеграм-канале.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Видео по случаю 877-летия столицы появилось в его официальном телеграм-канале.

«Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город — родной дом для миллионов людей», — отметил мэр.

Москва всегда остается надежной опорой для всей страны, подчеркнул градоначальник. Жители столицы защищают Родину на передовой и работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Москва помогает приграничным регионам, а также продолжает развиваться сама, несмотря на трудное время.

Собянин Сергей