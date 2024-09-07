Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Москва всегда остается надежной опорой для всей страны, подчеркнул градоначальник. Жители столицы защищают Родину на передовой и работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Москва помогает приграничным регионам, а также продолжает развиваться сама, несмотря на трудное время.