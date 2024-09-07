В Хабаровском крае увеличили число медклассов по поручению Демешина

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение создать медицинский образовательный кластер на базе школ региона, чтобы улучшить подготовку кадров для медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Кластер включает профильные классы в 45 школах, ресурсный центр на базе школы № 43 в Хабаровске с «Кванториумом», и методическое сопровождение от Института развития образования. Учителя будут проходить курсы для преподавания медицинских дисциплин, а школьники получат углубленное обучение.
На заседании рабочей группы регионального кластера «Клиническая и профилактическая медицина» обсуждались меры по профориентации, подготовке специалистов и мотивации школьников к выбору медицинской профессии. Дмитрий Демешин отметил, что актуальным вызовом для здравоохранения в регионе по-прежнему остаётся недостаток врачей.
«Кадровый дефицит в медицине — это одна из самых серьезных проблем нашего региона. Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить наши медицинские учреждения квалифицированными специалистами. Поэтому в этом году мы значительно увеличили набор в целевую ординатуру и рассматриваем дополнительные меры поддержки для привлечения медицинских специалистов», — подчеркнул Демешин.
Главный врач Краевого онкологического центра Алексей Веселов предложил лично встречаться с учащимися, определившимися с будущей профессией, чтобы показать возможности карьерного роста в краевых медучреждениях и сохранить их в регионе после окончания вуза.
«Мы должны знать этих ребят по именам. Не секрет, что после окончания вуза некоторые выпускники выбирают для работы другие регионы. Мы должны рассказывать им все плюсы и минусы такого выбора, показывать возможности наших краевых учреждений здравоохранения, предоставлять возможность для профессионального развития и карьерного роста здесь, в родном крае», — подчеркнул он.