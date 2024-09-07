В Хабаровском крае увеличили число медклассов по поручению Демешина

«Мы должны знать этих ребят по именам. Не секрет, что после окончания вуза некоторые выпускники выбирают для работы другие регионы. Мы должны рассказывать им все плюсы и минусы такого выбора, показывать возможности наших краевых учреждений здравоохранения, предоставлять возможность для профессионального развития и карьерного роста здесь, в родном крае», — подчеркнул он.