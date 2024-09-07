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В Хабаровском крае увеличили число медклассов по поручению Демешина

Учителя будут проходить курсы для преподавания медицинских дисциплин, а школьники получат углубленное обучение.

Источник: РИА "Новости"

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин принял решение создать медицинский образовательный кластер на базе школ региона, чтобы улучшить подготовку кадров для медицинских учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кластер включает профильные классы в 45 школах, ресурсный центр на базе школы № 43 в Хабаровске с «Кванториумом», и методическое сопровождение от Института развития образования. Учителя будут проходить курсы для преподавания медицинских дисциплин, а школьники получат углубленное обучение.

На заседании рабочей группы регионального кластера «Клиническая и профилактическая медицина» обсуждались меры по профориентации, подготовке специалистов и мотивации школьников к выбору медицинской профессии. Дмитрий Демешин отметил, что актуальным вызовом для здравоохранения в регионе по-прежнему остаётся недостаток врачей.

«Кадровый дефицит в медицине — это одна из самых серьезных проблем нашего региона. Мы должны сделать всё возможное, чтобы обеспечить наши медицинские учреждения квалифицированными специалистами. Поэтому в этом году мы значительно увеличили набор в целевую ординатуру и рассматриваем дополнительные меры поддержки для привлечения медицинских специалистов», — подчеркнул Демешин.

Главный врач Краевого онкологического центра Алексей Веселов предложил лично встречаться с учащимися, определившимися с будущей профессией, чтобы показать возможности карьерного роста в краевых медучреждениях и сохранить их в регионе после окончания вуза.

«Мы должны знать этих ребят по именам. Не секрет, что после окончания вуза некоторые выпускники выбирают для работы другие регионы. Мы должны рассказывать им все плюсы и минусы такого выбора, показывать возможности наших краевых учреждений здравоохранения, предоставлять возможность для профессионального развития и карьерного роста здесь, в родном крае», — подчеркнул он.