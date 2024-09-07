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Явка на депутатские выборы в Ростовской области составила 21,82%

Явка на избирательные участки 6 сентября в Ростовской области составила 21,82%

Источник: Комсомольская правда

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала итоги первого дня депутатских выборов.

— Явка на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 21,82%, — информирует Облизбирком.

Напомним, выборы в Ростовской области проводятся с 6 по 8 сентября. В этот период жители региона отдают свои голоса не только за кандидатов в Госдуму, но и выбирают местных депутатов.

В частности, довыборы на муниципальном уровне проходят в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Голосование в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов состоится 8 сентября.

Добавим, за ходом голосования на Дону следят две тысячи наблюдателей.