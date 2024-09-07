Явка на депутатские выборы в Ростовской области составила 21,82%

Избирательная комиссия Ростовской области опубликовала итоги первого дня депутатских выборов.
— Явка на дополнительных выборах депутата Государственной Думы России по Южному одномандатному избирательному округу № 152 составила 21,82%, — информирует Облизбирком.
Напомним, выборы в Ростовской области проводятся с 6 по 8 сентября. В этот период жители региона отдают свои голоса не только за кандидатов в Госдуму, но и выбирают местных депутатов.
В частности, довыборы на муниципальном уровне проходят в Азове, Батайске, Таганроге, Ростове-на-Дону и Новочеркасске.
Голосование в Зернограде и Шахтах, а также в поселениях Зимовниковского, Неклиновского, Орловского, Ремонтненского и Родионово-Несветайского районов состоится 8 сентября.
Добавим, за ходом голосования на Дону следят две тысячи наблюдателей.