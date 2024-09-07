В Екатеринбурге простятся с погибшим в горах Тань-Шаня хореографом

Известный хореограф из Екатеринбурга Игорь Рамазанов погиб 6 августа на горе Хан-Тенгри (пирамидальный пик на Тянь-Шане). Он сорвался во время спуска. По словам родственников, он находился на высоте 6350 метров. В ходе спасательной операции тело погибшего эвакуировали.