В Златоусте полицейские нашли потерявшуюся в лесу бабушку

В Златоусте пропала 77-летняя женщина. Она ушла из дома и не вернулась. Родные пенсионерки сначала пытались найти ее самостоятельно. Они проверили все возможные маршруты от дома до дачи. Однако поиски не увенчались успехом, и семья забила тревогу, ведь вдобавок ко всему у бабушки были проблемы со здоровьем. Около полуночи к поискам подключилась полиция.