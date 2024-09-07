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В Златоусте полицейские нашли потерявшуюся в лесу бабушку

Потерявшуюся пенсионерку из Златоуста нашли в лесополосе.

Источник: Комсомольская правда

В Златоусте пропала 77-летняя женщина. Она ушла из дома и не вернулась. Родные пенсионерки сначала пытались найти ее самостоятельно. Они проверили все возможные маршруты от дома до дачи. Однако поиски не увенчались успехом, и семья забила тревогу, ведь вдобавок ко всему у бабушки были проблемы со здоровьем. Около полуночи к поискам подключилась полиция.

Полицейские нашли пенсионерку в лесополосе, она была голодна и очень устала. Семья пропавшей женщины написала письмо с благодарностью всему коллективу отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.

— Наша семья выражает огромную благодарность отделу МВД за участие в поисках. Особую благодарность мы хотим выразить оперуполномоченному уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Анастасии Сергеевой. Она организовала комплекс розыскных мероприятий и участвовала в них лично, — написал сын потерявшейся женщины.