В Златоусте полицейские нашли потерявшуюся в лесу бабушку

В Златоусте пропала 77-летняя женщина. Она ушла из дома и не вернулась. Родные пенсионерки сначала пытались найти ее самостоятельно. Они проверили все возможные маршруты от дома до дачи. Однако поиски не увенчались успехом, и семья забила тревогу, ведь вдобавок ко всему у бабушки были проблемы со здоровьем. Около полуночи к поискам подключилась полиция.
Полицейские нашли пенсионерку в лесополосе, она была голодна и очень устала. Семья пропавшей женщины написала письмо с благодарностью всему коллективу отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу.
— Наша семья выражает огромную благодарность отделу МВД за участие в поисках. Особую благодарность мы хотим выразить оперуполномоченному уголовного розыска, старшему лейтенанту полиции Анастасии Сергеевой. Она организовала комплекс розыскных мероприятий и участвовала в них лично, — написал сын потерявшейся женщины.