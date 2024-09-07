На выходных Ростов-на-Дону накроет восточный ветер до 15−18 м/с

Восточный ветер разгуляется в Ростове-на-Дону на выходных, 7 и 8 сентября. Об этом сообщают синоптики.
Специалисты уточняют, что в субботу ветер будет преимущественно северо-восточным и восточным, а в воскресенье восточным и юго-восточным. В среднем ожидается до 8−13 м/с, но иногда порывы могут достигать 15−18 м/с.
Дневная температура воздуха 7 числа установится в пределах +24−26 градусов. Предстоящей ночью будет +14−16, а днем 8 числа обещают +25−27 градусов. Выходные пройдут без существенных осадков.
Похожую погоду также обещают и по Ростовской области.