Раненная дикая косуля застряла в заборе в Иркутском районе

Сейчас ждут, когда она придет в норму. Стараются минимизировать стресс и как можно реже подходить к испуганному животному. После этого ее выпустят в привычные условия. Отвезут подальше от населенных пунктов и автодорог. На данный момент в питомнике это уже вторая косуля. Первую спасли на Байкальском тракте, после того, как ее сбила машина. Сейчас они живут в одном вольере.