Раненная дикая косуля застряла в заборе в Иркутском районе

В ветеринарный госпиталь для бездомных животных 7 сентября мужчина привез раненную косулю, которая застряла в заборе. Нашли ее в коттеджном поселке Солнечный-2. В питомнике К-9 думают, что животное загнали собаки.
— Это уже не первый случай в нашей практике, когда дикая косуля, случайно забредшая в городскую среду, оказывается в западне из-за собак, — рассказали в питомнике.
Ветеринары осмотрели животное. Нашли многочисленные раны, в том числе и от укусов. Также была обнаружена большая рваная рана на бедре. Их обработали всем необходимым. К счастью, переломов не нашли.
Сейчас ждут, когда она придет в норму. Стараются минимизировать стресс и как можно реже подходить к испуганному животному. После этого ее выпустят в привычные условия. Отвезут подальше от населенных пунктов и автодорог. На данный момент в питомнике это уже вторая косуля. Первую спасли на Байкальском тракте, после того, как ее сбила машина. Сейчас они живут в одном вольере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре до 17 сентября открыта выставка арт-объектов из вторсырья.