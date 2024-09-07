В Башкирии появятся 52 новые аллеи

28 сентября на всей территории региона состоится единый день республиканской экологической акции. Всего осенью 2024 года в рамках акции «Зелёная Башкирия» жители республики высадят более 8 тысяч крупномерных деревьев и 43 тысяч саженцев и кустов. Планируется, что в мероприятии примут участие около 34 тысяч человек, в том числе более 3 тысяч волонтёров и более 2 тысяч организаций и предприятий.