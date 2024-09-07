В Воронежской области перекрыли часть дороги Воронеж-Луганск

Водителей, собирающихся ехать по дороге Воронеж-Луганск, предупредили о полном перекрытии ее участка с 64 по 105 километры. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Кроме того, частично ограничили движение от 209 километра дороги Курск-Борисоглебск (поворот в сторону Острогожска) до 64 километра дороги Воронеж-Луганск.
Напомним, ночью 7 сентября в Острогожском районе после падения обломков БПЛА началась детонация снарядов. Власти объявили режим ЧС. Пришлось эвакуировать жителей одного из сел.