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В Воронежской области перекрыли часть дороги Воронеж-Луганск

Нельзя проехать с 64 по 105 километры.

Источник: Комсомольская правда

Водителей, собирающихся ехать по дороге Воронеж-Луганск, предупредили о полном перекрытии ее участка с 64 по 105 километры. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, частично ограничили движение от 209 километра дороги Курск-Борисоглебск (поворот в сторону Острогожска) до 64 километра дороги Воронеж-Луганск.

Напомним, ночью 7 сентября в Острогожском районе после падения обломков БПЛА началась детонация снарядов. Власти объявили режим ЧС. Пришлось эвакуировать жителей одного из сел.