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Сергей Самсоненко стал президентом ГК «Ростов-Дон»

Кадровые перемены произошли в руководстве ГК «Ростов-Дон».

Источник: Комсомольская правда

Президентом ГК «Ростов Дон» назначили Сергея Самсоненко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

— С приходом Сергея Борисовича «Ростов-Дон» получит мощный импульс для дальнейшего развития и укрепления своих чемпионских традиций, — подчеркнули в гандбольном клубе.

С 2012 по 2019 годы Сергей Самсоненко владел гандбольным клубом «Вардар». Под его руководством мужская команда шесть раз становилась чемпионом Македонии, пять — обладателем Кубка страны, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.

Женская команда четыре раза была чемпионом Македонии, трижды побеждала в Кубке страны и дважды выигрывала серебро Лиги чемпионов. Кроме того, гандболистки пять раз доходили до «Финала четырех» Лиги чемпионов.