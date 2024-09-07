Сергей Самсоненко стал президентом ГК «Ростов-Дон»

Президентом ГК «Ростов Дон» назначили Сергея Самсоненко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
— С приходом Сергея Борисовича «Ростов-Дон» получит мощный импульс для дальнейшего развития и укрепления своих чемпионских традиций, — подчеркнули в гандбольном клубе.
С 2012 по 2019 годы Сергей Самсоненко владел гандбольным клубом «Вардар». Под его руководством мужская команда шесть раз становилась чемпионом Македонии, пять — обладателем Кубка страны, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.
Женская команда четыре раза была чемпионом Македонии, трижды побеждала в Кубке страны и дважды выигрывала серебро Лиги чемпионов. Кроме того, гандболистки пять раз доходили до «Финала четырех» Лиги чемпионов.