Сергей Самсоненко стал президентом ГК «Ростов-Дон»

С 2012 по 2019 годы Сергей Самсоненко владел гандбольным клубом «Вардар». Под его руководством мужская команда шесть раз становилась чемпионом Македонии, пять — обладателем Кубка страны, а также дважды выиграла Лигу чемпионов.