Семье Склянчук с 12 детьми из Лукоянова подарили автомобиль «ГАЗель»

У семьи Склянчук 11 детей еще не достигли совершеннолетия. Старшая дочь Диана в прошлом году с отличием закончила 11 класс, а младшие — Мария, Эвелина, Семен и Матвей пока не ходят в школу. Дети активно участвуют в культурной и общественной жизни: в семейном архиве хранятся около 200 грамот и дипломов.