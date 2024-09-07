Семье Склянчук с 12 детьми из Лукоянова подарили автомобиль «ГАЗель»

Многодетной семье Склянчук из Лукоянова подарили автомобиль «ГАЗель», сообщил министр социальной политики Нижегородской области Игорь Седых в соцсетях.
Супруги Наталья и Игорь воспитывают 12 детей. в Год семьи губернатор Глеб Никитин решил поощрить и поддержать их новым автомобилем «ГАЗель бизнес». Ключи от вместительной машины семье передали в начале сентября.
У семьи Склянчук 11 детей еще не достигли совершеннолетия. Старшая дочь Диана в прошлом году с отличием закончила 11 класс, а младшие — Мария, Эвелина, Семен и Матвей пока не ходят в школу. Дети активно участвуют в культурной и общественной жизни: в семейном архиве хранятся около 200 грамот и дипломов.
«Уверен, что такой подарок в Год семьи привнесет не только дополнительный комфорт, но и значительно разнообразит жизнь этой прекрасной семьи новыми увлекательными путешествиями!» — отметил Игорь Седых.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что многодетная семья из Нижнего Новгорода развивает собственное плодовоовощное хозяйство благодаря социальному контракту.