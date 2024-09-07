Заключенный омской колонии женился на своей возлюбленной

В омской исправительной колонии № 8 сочетали узами брака заключенного и его возлюбленную, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.
Церемония бракосочетания состоялась в сопровождении сотрудника отдела воспитательной работы с осужденными.
Представитель ЗАГС по Советскому округу города Омска расписал молодоженов с соблюдением всех установленных требований.
«Проведение подобных мероприятий способствует укреплению социально полезных связей, а также успешной социальной адаптации человека, преступившего закон, после освобождения», — рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-8 Алексей Князев.
Ранее мы писали, что в омской колонии скрепили духовными узами заключенного и его возлюбленную.