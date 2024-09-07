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Заключенный омской колонии женился на своей возлюбленной

Церемонию бракосочетания провел представитель ЗАГС по Советскому округу.

Источник: Комсомольская правда

В омской исправительной колонии № 8 сочетали узами брака заключенного и его возлюбленную, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Омской области.

Церемония бракосочетания состоялась в сопровождении сотрудника отдела воспитательной работы с осужденными.

Представитель ЗАГС по Советскому округу города Омска расписал молодоженов с соблюдением всех установленных требований.

«Проведение подобных мероприятий способствует укреплению социально полезных связей, а также успешной социальной адаптации человека, преступившего закон, после освобождения», — рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-8 Алексей Князев.

Ранее мы писали, что в омской колонии скрепили духовными узами заключенного и его возлюбленную.