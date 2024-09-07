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Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе до 26 сентября продлили запрет на посещение лесов. Об этом предупредили в региональном Главке МЧС России.

В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.

«Ограничения останутся до 26 сентября, но при необходимости могут быть снова продолжены», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:

Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.

МЧС