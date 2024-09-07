Запрет на посещение лесов продлили в Севастополе

В связи с жаркой, сухой, пожароопасной погодой ограничения на въезд и проход в леса Севприроднадзор ввел 26 июля. Меры один раз уже были продлены, а сейчас срок их действия вновь увеличен.
«Ограничения останутся до 26 сентября, но при необходимости могут быть снова продолжены», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Открытыми для туристов, с учетом полного запрета на открытый огонь, остаются следующие туристические стоянки:
Разводить костры и пользоваться мангалами в это время можно только на оборудованной территории Тороповой дачи, напомнили в ведомстве.