Звукорежиссер: кто это такой и чем занимается

Освоить профессию своими силами вполне реально, если у вас куча свободного времени. Но легко это не будет. Если студенты могут в течение пяти лет постигать азы работы со звуком, то самоучке придется долго выискивать всю информацию. По мнению Олега Чечика, все-таки целесообразнее учиться на звукорежиссера в профильном заведении: «Все зависит от того, в какой области звукорежиссуры человек собирается работать. Если говорить про киноиндустрию, то это учебные заведения, где есть факультеты звукорежиссуры кино и телевидения. Например ВГИК, ГИТР, СПбГИКиТ, ИСИ. Что касается музыкальной индустрии, то нужно искать учебные заведения, где есть факультет музыкальной звукорежиссуры. На сегодняшний день самым известным учебным заведением в России является Российская академия музыки имени Гнесиных. За рубежом можно получить образование в Berklee College of Music, University of Southern California (USC), Royal College of Music».