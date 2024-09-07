Звукорежиссер: кто это такой и чем занимается

Звукорежиссер — это человек, который отвечает за звуковое решение того или иного произведения или мероприятия. Благодаря его усилиям вы можете своими ушами уловить драматургию момента и даже художественность образов. Он также вырабатывает общую концепцию звука и даже придумывает новые звуки, которых не существует в природе. Помимо этого, звукорежиссер обладает техническими знаниями, которые помогают ему контролировать качество аудиозаписи. Из нашего материала вы узнаете о плюсах и минусах профессии и как ее лучше осваивать. А чтобы вы могли глубже погрузиться в нюансы звукорежиссуры, мы разбавили текст интересными подкастами по теме.
Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо определиться, в какой сфере звукарь применяет свои таланты. В производстве блокбастера приходится решать совершенно иные задачи, чем на концерте Клавы Коки, например.
Съемка фильмов — коллективное искусство, поэтому звукорежиссер должен работать сообща с композитором, оператором, художником по костюмам и представителями других цехов, чтобы воплотить замысел режиссера. В рамках общей задачи звукорежиссер готовит свое видение звуковой концепции на стадии предпродакшена. Непосредственно на площадке он либо руководит звукотехниками, которые работают со звукозаписывающим оборудованием, либо решает все задачи сам — бывает и такое. На постпродакшене — последней стадии производства — происходит окончательная работа со звуком.
Мы попросили Олега Чечика, первого российского звукорежиссера с правом решающего голоса премии «Грэмми», рассказать о нюансах его работы.
«Звукорежиссер в кино занимается не только записью и обработкой диалогов, звуковых эффектов и музыки, но и созданием звуковой атмосферы, которая поддерживает и усиливает визуальный ряд. Это и создание фоли-звуков, синхронизация звука с изображением и работа с пространственным звучанием. В кино звукорежиссер должен иметь навыки работы с различными звуковыми форматами, например Dolby 5.1 или Dolby Atmos, а также понимание особенности звучания в кинотеатрах», — говорит Олег, в чьем портфолио есть такие фильмы, как «Белое золото», «Слуга государев» и «Другая жизнь».
В музыкальной индустрии звукорежиссеры, помимо непосредственной записи, могут заниматься сведением и мастерингом треков и альбомов артистов. В первом случае им нужно выровнять многообразие звуковых дорожек, чтобы они гармонично сочетались вместе. В ходе мастеринга специалист работает с одной итоговой музыкальной дорожкой, уже близкой к финальному звучанию, и вносит в нее завершающие штрихи.
«Важны самобытность звучания, требовательность к качеству записываемого материала и взаимодействие с исполнителями, в том числе с психологической точки зрения, — объясняет Олег Чечик, сотрудничавший с Николаем Басковым, t.A.T.u., Snoop Dogg и другими именитыми артистами. — Звукорежиссеру, работающему в музыкальной индустрии, необходимо разбираться в различных стилях, от классической до рок-музыки. Желательно иметь музыкальное образование и свободно читать музыкальные партитуры. Звукорежиссеру нужно разбираться в особенности звучания различных музыкальных инструментов, в том числе и этнических. Он должен иметь музыкальный слух для обеспечения правильного интонирования при записи. В музыкальной сфере звукорежиссер работает как с продюсером, так и с артистами, композиторами напрямую».
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Звукорежиссер отвечает за то, чтобы выступление артиста прошло максимально гладко. Он правильно размещает и настраивает оборудование, проводит саундчек и имеет запасной план на случай непредвиденных напастей. Например, если внезапно выйдет из строя микрофон или гитара, звукорежиссер должен предоставить мгновенное решение, чтобы зрители грешным делом не устроили кому-нибудь линчевание. Концертный звукорежиссер должен понимать, чем отличаются акустические свойства тех или иных концертных площадок, и уметь подстроить технику под них.
Звук в видеоиграх не линеен и подстраивается под действия игрока. Звукорежиссер подбирает подходящие семплы из аудиобиблиотек или сам записывает и создает новые звуковые эффекты. Он также следит за их единообразием и насколько органично они сочетаются с музыкой.
Звукорежиссер — одновременно творческая и техническая профессия, где специалисту приходится как креативить, так и разбираться в оборудовании и программах. Результатом его трудов должен стать качественный звук, выровненный по тональности, громкости, тембру и гармоничности. Для этого необходимы:
Музыкальное образование не является обязательным требованием для звукорежиссера, но вполне может ему пригодиться, чтобы органично свести вместе саундтрек и аудиосопровождение в кино, например.
Саунд-дизайнер — это человек, который отвечает за звуковую атмосферу произведения: фильма, игры, сериала, рекламного ролика
Звукорежиссер может делать все, что делает саунд-дизайнер, — это более общая специализация, куда входят и другие задачи. Чтобы не мелочиться, давайте заодно разберемся, чем звукорежиссер отличается от звукооператора, звукоинженера и звукотехника.
В целом звукорежиссер курирует и руководит деятельностью всех этих специалистов, чьи умения носят более прикладной и технический характер.
Таланты звукооператора, как правило, задействованы в кино и на радио. Это человек, который занимается непосредственно записью звука.
Звукоинженер обслуживает звуковое оборудование, причем делает это с особой авторитетностью, благо имеет высшее профильное образование.
Звукотехник занимается тем же самым, но на более базовом уровне, поскольку не может похвастаться дипломом.
В зависимости от бюджета у звукорежиссера может и не быть столь дружной команды. Нередко бывает так, что ему приходится в одно лицо выполнять все их обязанности. Далеко не все работодатели в курсе таких нюансов и ждут от звукорежиссера, что он сможет самостоятельно решить все проблемы, как человек эпохи Возрождения. В целом все эти профессии сливаются между собой, поэтому каждый проект может нести новые вызовы.
Любопытный факт: за границей нет такой должности, как «звукорежиссер». Пожалуй, ближе всего к нему звуковой продюсер (sound producer) — он руководит всеми остальными звукарями и отвечает за звуковую дорожку в целом.
Освоить профессию своими силами вполне реально, если у вас куча свободного времени. Но легко это не будет. Если студенты могут в течение пяти лет постигать азы работы со звуком, то самоучке придется долго выискивать всю информацию. По мнению Олега Чечика, все-таки целесообразнее учиться на звукорежиссера в профильном заведении: «Все зависит от того, в какой области звукорежиссуры человек собирается работать. Если говорить про киноиндустрию, то это учебные заведения, где есть факультеты звукорежиссуры кино и телевидения. Например ВГИК, ГИТР, СПбГИКиТ, ИСИ. Что касается музыкальной индустрии, то нужно искать учебные заведения, где есть факультет музыкальной звукорежиссуры. На сегодняшний день самым известным учебным заведением в России является Российская академия музыки имени Гнесиных. За рубежом можно получить образование в Berklee College of Music, University of Southern California (USC), Royal College of Music».
Звукорежиссер востребован в самых разных сферах: от телевидения, кино, театров и игровой индустрии до радио, студий звукозаписи, концертных площадок, работы с подкастами и блогерами.
Регулярное участие в профессиональных мероприятиях, конференциях, выставках и фестивалях многократно повышает вероятность наладить полезные контакты в индустрии и найти желаемую работу.
Олег Чечик
звукорежиссер.
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