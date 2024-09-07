Звукорежиссер: кто это такой и чем занимается

Звукорежиссер — это человек, который отвечает за звуковое решение того или иного произведения или мероприятия. Благодаря его усилиям вы можете своими ушами уловить драматургию момента и даже художественность образов. Он также вырабатывает общую концепцию звука и даже придумывает новые звуки, которых не существует в природе. Помимо этого, звукорежиссер обладает техническими знаниями, которые помогают ему контролировать качество аудиозаписи. Из нашего материала вы узнаете о плюсах и минусах профессии и как ее лучше осваивать. А чтобы вы могли глубже погрузиться в нюансы звукорежиссуры, мы разбавили текст интересными подкастами по теме.