В Петербурге прошел первый день фестиваля тяжелой музыки «Кинчев Фест»

В Санкт-Петербурге прошел первый день фестиваля тяжелой музыки «Кинчев Фест».
Первым вышел на сцену на берегу Финского залива один из основателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Он считает, что фестиваль является проявлением большого уважения к молодым музыкантам, а также оценил сет-лист и структуру мероприятия.
«Я считаю, что я на своем месте, для меня это комфортная ситуация, с “Алисой” (группа организатора фестиваля) мы много провели времени, очень много выступали», — сказал Самойлов.
О том, что выступали с «Алисой» могут сказать и новички фестиваля — хардкор-панк-группа «От юности моея». Вокалистом группы является заводящий трибуны одного из московских футбольных клубов.
«Я точно угорел, видел, что люди рубились, у нас обычно клубы меньше чем эта сцена, поэтому масштабно, классно», — рассказал вокалист группы Михаил Дивинский.
Многие называют «Кинчев Фест» одним из наиболее качественно организованных фестивалей. Для зрителей предоставлены разные удобства: фудкорты, кулеры с водой, зоны отдыха и фотовыставка.
«Фанат многих групп. И F. P. G. нравится и “План Ломоносова”, “Алиса”. Константина Евгеньевича безмерно уважаем, поэтому приехали из Липецка», — поделился фанат.
Вокалист группы «План Ломоносова» Александр Ильин считает, что фестиваль проходит качественно и красиво.
«Из традиций, я обратил внимание, что здесь ходит “мафия” во главе с человеком, чьим именем окрещен фестиваль. Всех проведает, всем выразит благодарность, спросит надо ли что, все ли хорошо», — сказал Ильин.
В Санкт-Петербурге с 6 по 7 сентября проходит фестиваль тяжелого рока «Кинчев Фест». На сцене выступят известные коллективы и новички отечественного рока. Хедлайнер — группа «Алиса».