Суд в Ростове рассмотрит дело подозреваемого в трех эпизодах мошенничества

В Советский районный суд Ростова-на-Дону поступило уголовное дело по трем эпизодам мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). После чего были назначены слушания и произошел отвод судьи, это указано в картотеке инстанции.
Как выяснилось, в июне 2024 года материалы поступили в Ворошиловский районный суд и только потом по подсудности были перенаправлены Советский районный суд донской столицы.
Первое заседание, назначенное в августе, было отложено из-за «недоставления подсудимого». 2 сентября был утвержден отвод судьи. Дату следующих слушаний пока не назначили, в картотеке дел этой информации пока нет.
Известны имя, фамилия и отчество подсудимого. При этом, какой именно пост занимал мужчина и при каких обстоятельствах был задержан, не указали.
При этом «Ъ» сообщает, что речь идет о бывшем исполнительном директоре батайского АО «Авиаприборный ремонтный завод». Насколько это соответствует действительности, неизвестно.