Современную модельную библиотеку открыли в Баяндае

В селе Баяндай Иркутской области открыли современную модельную Межпоселенческую центральную библиотеку. На ее обновление ушло 15 миллионов рублей. В интерьере здания теперь преобладают цвета, традиционные для бурятской культуры — белый, голубой, зеленый и золотой. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— В Баяндае открылась не просто библиотека, а современный многофункциональный центр по сохранению истории родного края и национальных традиций бурятского народа. Жители теперь смогут получить библиотечные и образовательные услуги на новом, высоком уровне. Создано уютное пространство для интеллектуального и творческого общения, где людей по-прежнему объединяет книга, — сказала министр культуры Олеся Полунина.
Для читателей закупили 2,8 тысячи книг, стоимостью 1,3 миллиона рублей. Пространство библиотеки разделили на несколько секторов.
Так исследовательский и деловой сектор включает в себя краеведческую лабораторию «Память Баяндая». Там есть необходимая техника, предназначенная для работы с книжным фондом краеведческой литературы и архивом. Ко всему прочему, сделали интерактивный стол для работы с электронным сайтом. Также для тех, ко любит почитать в одиночестве, выделили специальное место.
В информационно-коммуникативном секторе находится «Карта времени». Там расположен книжный фонд, можно воспользоваться виртуальными модулями с плазменным телевизором, 3Д-очками и шлемами виртуальной реальности. Также читатели смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в различных лекциях, круглых столах, мастер-классах и кинопоказах. Также в секторе есть информационный центр, где оборудовано пространство для работы на портале госуслуг с компьютерами и мини-типографией.
А вот юные читатели смогут отдохнуть в творческом и образовательном секторе, где специально сделали игровую зову, арт-зону с подиумом-амфитеатром. Можно будет показывать кукольные представления и проводить фотосессии.
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