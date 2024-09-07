Современную модельную библиотеку открыли в Баяндае

В информационно-коммуникативном секторе находится «Карта времени». Там расположен книжный фонд, можно воспользоваться виртуальными модулями с плазменным телевизором, 3Д-очками и шлемами виртуальной реальности. Также читатели смогут поиграть в настольные игры, поучаствовать в различных лекциях, круглых столах, мастер-классах и кинопоказах. Также в секторе есть информационный центр, где оборудовано пространство для работы на портале госуслуг с компьютерами и мини-типографией.