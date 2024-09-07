Саграда и «Аффинаж» выпустили песню к 877-летию Москвы

Накануне рэпер Саграда рассказал «Известиям», что текст к песне «Золотая», был написан очень быстро. Он сообщил, что участники группы «Саграда / Соль земли» знакомы с группой «Аффинаж» уже давно и считают ее одной из самых заметных групп в современном русском роке.