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Саграда и «Аффинаж» выпустили песню к 877-летию Москвы

Рэпер Саграда и группа «Аффинаж» написали песню, посвященную 877-летию Москвы.

В честь праздника музыканты подготовили совместную композицию под названием «Золотая», с основу припева которой легли строчки из гимна столицы.

Саграда заявил, что влюбился в запись сразу.

«Прекрасная мелодия, прекрасные инструменты. В моем воображении сразу же возникла будущая песня, песня о Москве», — рассказал музыкант.

В куплетах песни исполнители повествуют о значимых для них местах столицы и детских воспоминаниях о ней.

Послушать песню можно в официальных группах «ВКонтакте» «Аффинаж» и «Саграда / Соль земли».

Накануне рэпер Саграда рассказал «Известиям», что текст к песне «Золотая», был написан очень быстро. Он сообщил, что участники группы «Саграда / Соль земли» знакомы с группой «Аффинаж» уже давно и считают ее одной из самых заметных групп в современном русском роке.