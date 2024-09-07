В Таганроге инвалид получит парковочное место после вмешательства прокуратуры

В Таганроге через суд добились выделения бесплатного парковочного места для инвалида с тяжелым хроническим заболеванием. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Мужчина должен был получить место для стоянки вблизи своего дома, но этого не произошло. В итоге о несправедливости узнали сотрудники надзорного ведомства.
— Было внесено представление, направили иск в суд. Только так можно было защитить права таганрожца, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
После слушаний исковые требования были поддержаны. Сейчас исполнение решения находится на контроле.
Напомним, ранее прокуратура начала проверку после травмирования 8-летнего ребенка в Ростове-на-Дону.