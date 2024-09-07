Олбани
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге инвалид получит парковочное место после вмешательства прокуратуры

Право инвалида на бесплатную парковку отстояли в Таганроге сотрудники прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге через суд добились выделения бесплатного парковочного места для инвалида с тяжелым хроническим заболеванием. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина должен был получить место для стоянки вблизи своего дома, но этого не произошло. В итоге о несправедливости узнали сотрудники надзорного ведомства.

— Было внесено представление, направили иск в суд. Только так можно было защитить права таганрожца, — пояснили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

После слушаний исковые требования были поддержаны. Сейчас исполнение решения находится на контроле.

Напомним, ранее прокуратура начала проверку после травмирования 8-летнего ребенка в Ростове-на-Дону.