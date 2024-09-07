На следующей неделе омичи целый день не смогут купить алкоголь

В следующую среду, 11 сентября, омичи не смогут купить алкоголь. Омская область присоединится к Всероссийскому дню трезвости, который отмечается в этот день.
Продажа алкоголя в этот день будет запрещена с 22:00 часов 10 сентября до 10:00 часов 12 сентября.
Напомним, в мае губернатор Омской области Виталий Хоценко внес изменения в статью 3.1 закона Омской области «О государственном регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Омской области».
Согласно изменениям, во Всероссийский день трезвости на территории региона продажа алкоголя будет под запретом.
Ранее мы писали, что в Омской области официально запретили продажу алкоголя в многоквартирных домах. Законопроект предполагает запрет круглосуточной продажи алкогольных напитков в барах, кафе и буфетах, работающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.