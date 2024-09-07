На следующей неделе омичи целый день не смогут купить алкоголь

Ранее мы писали, что в Омской области официально запретили продажу алкоголя в многоквартирных домах. Законопроект предполагает запрет круглосуточной продажи алкогольных напитков в барах, кафе и буфетах, работающих в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.