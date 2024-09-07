Яна Чурикова отметила ответственность SALUKI, Akmal' и Полины Гагариной

Российская телеведущая Яна Чурикова ответила на вопрос, кто из отечественных артистов соответствует ее представлениям об этике и ответственности. В список попали Полина Гагарина, а также молодые артисты Akmal' и SALUKI.
Чурикова отметила, что таких людей в российском шоу-бизнесе много. В беседе с Пятым каналом она подчеркнула, что это относится также и к молодым артистам.
Ранее в этом году Saluki представил альбом Beach Rock Hotel, дата выхода которого была частично приурочена ко дню рождения артиста.
Также на днях стало известно, что Полина Гагарина была удостоена звания народной артистки Башкортостана.