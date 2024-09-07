В Ростовской области заявили об остром дефиците дворников в 2024 году

В Ростовской области выяснили, какие специалисты по итогам августа 2024 года оказались наиболее востребованными, но при этом самыми дефицитными в плане кадров. Исследование провели аналитики hh.ru.
Как оказалось, в регионе этим летом отмечали острую нехватку дворников, продавцов, поваров и пекарей, сварщиков, токарей, фрезеровщиков и шлифовщиков.
Кроме того, в «дефицитный» список внесли автомехаников, слесарей и сантехников, агентов по недвижимости, маляров, администраторов торгового зала, машинистов, врачей, операторов станков с ЧПУ, швей и работников некоторых других профессий.
В среднем от указанных выше специалистов на одну вакансию поступало всего от 0,5 до 1,9 резюме. Тогда как нормальный уровень конкуренции составляет обычно от 4 до 8 резюме на место.
— Если показатель меньше 4, речь идет о дефиците кадров, меньше 2 — о серьезном кадровом голоде, — подчеркивают эксперты.
К слову, индекс конкуренции за рабочие места по всем перечисленным профессиям на Дону оказался самым низким в ЮФО.