Басист и вокалист Kansas Билли Грир покинул группу после 40 лет в составе

Напомним, что сам коллектив был основан в 1973 году и с тех пор играет почти беспрерывно. Билли Криг присоединился к Kansas в 1985-м и с тех пор выходил на сцену больше 2300 раз. Также басист принимал участие в записи всех пластинок коллектива, начиная с Power (1986) и заканчивая крайним лонгплеем The Absence of Presence 2020 года.