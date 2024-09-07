Субботник прошел в Иркутске на острове Конный

Бойцы экологических отрядов мэра провели субботник на острове Конный Иркутска. Это мероприятие стало крайним в сезоне. Теперь ребят ждет спартакиада, где они смогут подвести итоги работы. Также в субботнике принял участие и мэр Иркутска Руслан Болотов. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Всего с нала 2024 года бойцы провели 226 мероприятий: убирались в водоохранных зонах и обрезали деревья. Также занимались просветительской работой, организовывали акции по раздельному сбору мусора, рассказывают жителям о безопасном и экологичном поведении.
— В этом году собрали особенно много батареек. Заключен договор с заводом в Ярославле на их утилизацию. В целом проект направлен на экологическое просвещение жителей Иркутска, позволяет осознанно относиться к утилизации отходов, раздельному сбору мусора, — отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля администрации Иркутска Валентина Сафонова.
Участники движения перед началом работ проходят инструктаж, за свои усердия они получают зарплату. Так, например, в этом году восстановили скверы на пересечении Мира и Новаторов, Ленинградской 130 и у кафе «Вечернее». Теперь жители областного центра могут отдыхать там с комфортом.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске 8 сентября выступят звезды российской поп-музыки.