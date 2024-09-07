Субботник прошел в Иркутске на острове Конный

Участники движения перед началом работ проходят инструктаж, за свои усердия они получают зарплату. Так, например, в этом году восстановили скверы на пересечении Мира и Новаторов, Ленинградской 130 и у кафе «Вечернее». Теперь жители областного центра могут отдыхать там с комфортом.