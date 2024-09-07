В Челябинской области раскрыли серию взломов мини-АЗС

— Одного из участников криминального дуэта, 48-летнего жителя посёлка Полетаево, сотрудники уголовного розыска задержали в Сосновском районе. Мужчина ранее был судим за кражу и разбой. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе регионального главка. — Второго подозреваемого оперативники уголовного розыска областного Главка задержали в Октябрьском районе на месте совершения преступления. Им оказался 33-летний житель Челябинска, также ранее судимый за кражу. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.