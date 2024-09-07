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В Челябинской области раскрыли серию взломов мини-АЗС

Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в серии взломов мини-АЗС самообслуживания на территории Челябинской и Курганской областей. Злоумышленники повреждали отсек для хранения наличных и похищали оттуда деньги.

Источник: Pchela.News

По предварительным данным, весной и летом подозреваемые совершили порядка десяти преступлений. Они орудовали как вместе, так и по отдельности на территории Сосновского, Аргаяшского и Октябрьского районов, а также в Челябинске и в Курганской области. Их добычей становились суммы от 10 до 50 тысяч рублей.

Оперативниками уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из отдела полиции Сосновского района злоумышленники были задержаны.

— Одного из участников криминального дуэта, 48-летнего жителя посёлка Полетаево, сотрудники уголовного розыска задержали в Сосновском районе. Мужчина ранее был судим за кражу и разбой. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — рассказали в пресс-службе регионального главка. — Второго подозреваемого оперативники уголовного розыска областного Главка задержали в Октябрьском районе на месте совершения преступления. Им оказался 33-летний житель Челябинска, также ранее судимый за кражу. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ.

Часть 2 статьи 158 УК РФ — кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершённая с причинением значительного ущерба гражданину наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Ранее сотрудники полиции задержали жителя Сосновского района, который взломал топливную колонку самообслуживания и вытащил из неё 43 тысячи рублей.