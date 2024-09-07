Путин поздравил москвичей с Днем города

«Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России», — сказал он.