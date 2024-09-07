Путин поздравил москвичей с Днем города

«Как всегда в самом начале осени мы отмечаем замечательный праздник — День Москвы. Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества. Златоглавая и величавая Москва была и остается сердцем России», — сказал он.
«Москвичи всегда особенно на самых сложных этапах истории остро чувствовали свою ответственность за родину, совершали трудовые и ратные подвиги, сберегали уникальный культурные ценности и показывали примеры мужества, стойкости и любви к родине».
Он напомнил, что тысячи москвичей сражаются на передовой специальной военной операции, Москва поддерживает Донецк, Луганск и приграничные регионы. Особое внимание глава государства обратил на то, что столичные промышленные предприятия многократно нарастили выпуск продукции для нужд СВО.
Кроме того, Москва один из лучших мегаполисов мира и по качеству жизни, и по возможности самореализации, отметил глава государства.
Он перечислил достижения столицы, отметив среди прочего:
Москва стремительно повышает качество и расширяет возможности образования; она стала важнейшим центром развития беспилотных технологий; сеть метро за 14 лет выросла почти вдвое; промышленное производство в обрабатывающих отраслях за пять лет увеличилось в два с половиной раза; в прошлом году Москву посетили 24,5 миллиона туристов.
«Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве».
В 2024 году Москва 7 и 8 сентября отмечает 877-й день рождения. День города традиционно отмечается в первую или вторую субботу сентября.
Празднования проходят в центре города, парках, культурных центрах и на районных площадках. Седьмого сентября мероприятия продлятся с 12:00 до 21:00, а восьмого — с 15:00 до в 20:00. Посетить можно будет концерты, конкурсы, экскурсии, лекции, кинопоказы, турниры и мастер-классы. В рамках празднования пройдет благотворительный фестиваль «Добрая Москва».