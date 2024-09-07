«Дом с ангелами» законсервируют на улице Московской в Ростове

В Ростове-на-Дону начали искать подрядчика для выполнения противоаварийных работ и последующей консервации «Доходного дома наследников Максимова» или по-другому «Дома с ангелами» (Московская, 72). Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
Принимать заявки от желающих выступить в качестве подрядчика будут до 11 сентября 2024 года, итоги конкурса должны подвести уже на следующий день после этого.
Заказчик — управление ЖКХ Ленинского района Ростова-на-Дону — ищет компанию или предпринимателя, имеющих лицензию на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия.
Исполнителя до 16 декабря 2024 года просят провести ряд работ, в том числе смонтировать металлические конструкции, установить решетки в окнах и дверях и заделать трещины в стенах. Начальная цена контракта — 1 млн 268,7 тысячи рублей.
К слову, это уже третий конкурс подряд на проведение консервации здания, до этого заявок от подрядчиков не поступало.
Напомним, Московская, 72 — трехэтажное здание 1899 года постройки. До революции на первом этаже находились дорогие магазины, а на верхних этажах снимали жилье богатые люди. После 1917 года в постройке располагались продуктовый магазин и адресное бюро.
В 2023 году сообщалось о планах по реконструкции «Дома с ангелами».