Политконсультант Август объяснила рост популярности электронного голосования

Это все очень экономит время. Потому что все можно купить, кроме времени. И это самый дорогой ресурс, особенно в таком городе как Москва. Когда ты за день наматываешь кучу километров, если тебе из дома до работы, потом еще на встречу, на фитнес, за ребенком, куда-то еще погулять в парк. И все это на очень больших расстояниях. Поэтому каждая секунда она просто стоит как золото, а онлайн-голосование позволяет сэкономить время, выполнить свой гражданский долг, и выбрать себе депутата, который будет инструментом решения твоих проблем и вопросов.