Сколько стоит жизнь в США в 2024 году

Очень сложно было привыкнуть к местной медицине. И тут я уверенно говорю не только за себя, а за всех приехавших из России. Поначалу все эмигранты в шоке и ругают медицину на чем свет стоит. Нужно время, чтобы понять — система здравоохранения в Америке работает иначе. Здесь у врачей совершенно другой подход: они лечат не симптомы, а конкретные проявления заболевания. Анализы «на всякий случай» тут не сдают. Но если ты приходишь и говоришь: «У меня проблема, меня это беспокоит, хочу мнение другого врача», — тебя направят и вылечат. Единственное, с чем сложно — с вызовом «скорой». Если у нас «скорую» можно вызвать по любой болячке — и она к тебе приедет, то в Америке эту службу вызывают только когда дело касается жизни и смерти. Во всех остальных случаях есть два варианта: поехать в приемный покой «скорой» или на прием к врачу вне очереди. Но надо быть готовым к тому, что и в том, и в другом учреждении придется подождать — и возможно, несколько часов.