В возрасте 83 лет скончался бразильский певец Серхио Мендес

Стало известно о безвременной кончине Серхио Мендеса — бразильского певца, исполнявшего музыку в стиле джаз и босанова. Ему было 83 года. Согласно соцсетям артиста, он мирно умер в окружении детей и жены.
Конкретная причина гибели артиста не указана, однако его родственники упомянули, что Мендес долгое время боролся с последствиями коронавируса.
По сей день Серхио Мендес остается одним из наиболее успешных артистов в истории бразильской музыки. Исполнителя считают одной из ключевой фигур в становлении босановы — жанра, который также часто зовут «бразильским джазом». Как напоминает NME, именно его композиция Mas Que Nada представила этот стиль исполнения глобальной аудитории.
За свою свою карьеру Мендес записал больше 30 студийных альбомов, выиграл три награды «Грэмми», а также был номинирован на «Оскар» за песню Real in Rio из мультфильма «Рио» (2012).
Ранее в этом году стало известно о смерти французской певицы Катрин Рибейро: ей было 82 года.