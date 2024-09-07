В возрасте 83 лет скончался бразильский певец Серхио Мендес

По сей день Серхио Мендес остается одним из наиболее успешных артистов в истории бразильской музыки. Исполнителя считают одной из ключевой фигур в становлении босановы — жанра, который также часто зовут «бразильским джазом». Как напоминает NME, именно его композиция Mas Que Nada представила этот стиль исполнения глобальной аудитории.