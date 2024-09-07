Спортсмены из Башкирии выступят на Всемирных играх кочевников

Команда Башкирии прибыла в Казахстан для участия в V Всемирных играх кочевников в составе сборной России, сообщает минспорта региона. Состязания по этническим видам спорта пройдут с 8 по 15 сентября в Астане. В них примут участие 4000 спортсменов из 100 стран мира.