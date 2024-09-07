Путин назвал важным развитие инфраструктуры

На это указал президент РФ Владимир Путин, открывая по видеосвязи в День города новые объекты Москвы.
«Все, что вы делаете, — все важно, — обратился Путин к тем, кто занимался строительством объектов. — Все это имеет значение. Все имеет значение для каждого гражданина России». «Это, безусловно, меняет качество жизни людей. Это очень важно», — подчеркнул глава государства.
Он отметил, что каждый из открытых объектов по-своему меняет жизнь к лучшему. Например, кинокластер дает возможности и условия «деятелям искусства качественный продукт производить». А новое общежитие Бауманки, куда 60% студентов приезжают учиться из других регионов, показывает, «насколько важно для молодых людей жить в современных пространствах и иметь возможность не только там ночевать».
«И для Москвы, и для тех, кто приезжает в Москву, очень важно развитие транспортной инфраструктуры, важнейшим компонентом которой, безусловно, является метро, — отметил Путин. — Это то, о чем люди мечтают, когда начинают создавать семьи и обустраивать свое жилье в этих районах».
Глава государства отметил «просто выдающиеся успехи в сфере метростроения» Москвы. «И это прежде всего заслуга тех, кто работает в этой важнейшей области городского хозяйства, — добавил президент. — Не могу не сказать слова благодарности тем, кто это все делает, прежде всего метростроителям — ну и всему комплексу, который обслуживает эту важнейшую отрасль».