Путин назвал важным развитие инфраструктуры

Глава государства отметил «просто выдающиеся успехи в сфере метростроения» Москвы. «И это прежде всего заслуга тех, кто работает в этой важнейшей области городского хозяйства, — добавил президент. — Не могу не сказать слова благодарности тем, кто это все делает, прежде всего метростроителям — ну и всему комплексу, который обслуживает эту важнейшую отрасль».