Тагильчанин Орлов, чье тело нашли в канаве на Пхукете, мог совершить суицид

Тайская полиция рассматривает суицид среди возможных версий гибели 27-летнего россиянина Ильи Орлова, тело которого нашли в канаве на Пхукете со множественными синяками и порезами. Правоохранители считают, что травмы Орлов мог получить до смерти. Россиянин приехал в Таиланд вместе с женой и детьми, пытался заработать. Сообщалось, что Орлов якобы говорил, что если у него не получится добиться успеха, то он покончит жизнь самоубийством. Однако знакомые супругов, опрошенные «Газетой.Ru», не верят, что Орлов хотел совершить суицид и предлагал это сделать своей жене.