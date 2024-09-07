Российская певица Лариса Долина заявила, что ее джаз-клуб откроется 28 сентября

По словам Долиной, осталось докупить некоторую аппаратуру. Певица уверена, что пока чего-то не хватает, говорить о начале работы клуба не стоит. В беседе с Пятым каналом артистка подчеркнула, что хочет устроить «грандиозное открытие». Долина пообещала выступить сама и намекнула, что внучка, возможно, присоединится к ней.