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Российская певица Лариса Долина заявила, что ее джаз-клуб откроется 28 сентября

Лариса Долина раскрыла дату открытия ее джаз-клуба в центре Москвы. Исполнительница хита «Погода в доме» надеется, что торжественное открытие состоится 28 сентября — в день рождения ее внучки Александры. Этой осенью девочке исполняется 13 лет.

Источник: Звук

Лариса Долина раскрыла дату открытия ее джаз-клуба в центре Москвы. Исполнительница хита «Погода в доме» надеется, что торжественное открытие состоится 28 сентября — в день рождения ее внучки Александры. Этой осенью девочке исполняется 13 лет.

По словам Долиной, осталось докупить некоторую аппаратуру. Певица уверена, что пока чего-то не хватает, говорить о начале работы клуба не стоит. В беседе с Пятым каналом артистка подчеркнула, что хочет устроить «грандиозное открытие». Долина пообещала выступить сама и намекнула, что внучка, возможно, присоединится к ней.

По словам певицы, она надеется, что концерты будут проходить в клубе ежедневно. При этом их программа будет разнообразной: Долина намерена приглашать как джаз-, так и рок-коллективы, а также исполнителей поп-музыки.

Ранее на этой неделе певица стала гостьей закрытого мероприятия «Вечерний Звук».