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Юрий Лоза усомнился в том, что Linkin Park смогут добиться повторного успеха

Советский бард Юрий Лоза поделился мнением о камбэке американской ню-метал-группы Linkin Park. Как заявил артист, коллективу не удастся «дважды войти в одну реку».

Источник: Звук

Советский бард Юрий Лоза поделился мнением о камбэке американской ню-метал-группы Linkin Park. Как заявил артист, коллективу не удастся «дважды войти в одну реку».

Музыкант не пояснил, почему он так думает, но в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что не следит за творчеством коллектива.

О решении Linkin Park возобновить карьеру после семилетнего перерыва стало известно 5 сентября. Большинство из прежних участников группы вернулось к своим старым обязанностям, хотя барабанщик Роб Бурдон решил остаться в стороне. Также коллектив представил новую вокалистку — ей стала Эмили Армстронг, получившая известность как солистка хард-рок-группы Dead Sara.