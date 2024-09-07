Юрий Лоза усомнился в том, что Linkin Park смогут добиться повторного успеха

Советский бард Юрий Лоза поделился мнением о камбэке американской ню-метал-группы Linkin Park. Как заявил артист, коллективу не удастся «дважды войти в одну реку».
Музыкант не пояснил, почему он так думает, но в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что не следит за творчеством коллектива.
О решении Linkin Park возобновить карьеру после семилетнего перерыва стало известно 5 сентября. Большинство из прежних участников группы вернулось к своим старым обязанностям, хотя барабанщик Роб Бурдон решил остаться в стороне. Также коллектив представил новую вокалистку — ей стала Эмили Армстронг, получившая известность как солистка хард-рок-группы Dead Sara.