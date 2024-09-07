В Златоуст прибыли 12 новых автобусов

Сегодня, 7 сентября, в Златоуст приехали 12 новых автобусов большой вместимости МАЗ для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.