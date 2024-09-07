В Златоуст прибыли 12 новых автобусов

Сегодня, 7 сентября, в Златоуст приехали 12 новых автобусов большой вместимости МАЗ для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.
Машины окрашены в красный — фирменную цвет общественного транспорта в Златоусте.
В администрации городского округа корреспонденту chel.aif.ru рассказали, что новыми автобусами усилят 15-й маршрут, который связывает район Машзавода и вокзал.
«Это очень востребованное направление. Там сейчас работают такие же современные автобусы, но ощущалась их нехватка. Благодаря дополнительному подвижному составу маршрут насытят», — сообщили в мэрии.
Там также подчеркнули, что общественный транспорт Златоуста в настоящее время практически полностью обновлен.