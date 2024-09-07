Председатель Заксобрания Ростовской области проголосовал на выборах депутатов

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко проголосовал на депутатских выборах, которые проходят в регионе с 6 по 8 сентября.
— В поселке Рассвет, где я голосую, на избирательном участке оживленно. Сегодня выходной день, и люди приходят семьями, — поделился впечатлениями Александр Ищенко в своем телеграм-канале.
Спикер донского парламента напомнил, что сейчас в Аксайском районе, Новочеркасске, а также в Ворошиловском и Первомайском районах Ростова-на-Дону идут дополнительные выборы депутата Государственной Думы.
— Избранному депутату предстоит работать не полный срок полномочий, но важно использовать оставшиеся два года в действующем созыве, чтобы не только поучаствовать в разработке и голосовании по законопроектам, но и стать эффективным защитником и проводником интересов донского края, — отметил Александр Ищенко.
К слову, сейчас у законодателей Дона есть новые предложения по развитию системы здравоохранения, дорожной инфраструктуры, по транспортной проблематике, решению кадровых вопросов в медицине и образовании. Все эти инициативы необходимо представить на федеральном уровне.
Также сегодня выборы проходят в Таганроге, Азове и Батайске, избираются новые составы городских дум.
— От выбора жителей будет зависеть качество развития этих городов. Кроме того, еще в нескольких городах и районах проводятся дополнительные выборы по отдельным территориям в муниципальные представительные органы власти, — добавил Александр Ищенко.