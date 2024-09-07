Председатель Заксобрания Ростовской области проголосовал на выборах депутатов

— Избранному депутату предстоит работать не полный срок полномочий, но важно использовать оставшиеся два года в действующем созыве, чтобы не только поучаствовать в разработке и голосовании по законопроектам, но и стать эффективным защитником и проводником интересов донского края, — отметил Александр Ищенко.