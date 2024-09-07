Над увеличением производства рапса работают в Иркутской области

— За последние семь лет площадь под рапсом увеличена почти в пять раз, с 20,5 тыс. га до 94,6 тыс. га. Один из лидеров в этом плане — Тулунский район. В целом Приангарье находится на девятом месте в стране по производству рапса. Это очень хороший показатель, — поделился Игорь Кобзев.