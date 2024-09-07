Над увеличением производства рапса работают в Иркутской области

В Иркутской области развитие и переработка масличных культур находится на особом контроле правительства. В последние годы рапс стал очень востребованным продуктом в качестве экспортной культуры. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в регионе хорошие условия для его выращивания, а это положительно сказывается на увеличении производства.
Председатель правительства региона Владимир Читоркин и заместитель министра сельского хозяйства Алексей Лобыцин встретились с теми, кто занимается выращиванием и переработкой рапса. Обсудили самые важные направления работы.
— За последние семь лет площадь под рапсом увеличена почти в пять раз, с 20,5 тыс. га до 94,6 тыс. га. Один из лидеров в этом плане — Тулунский район. В целом Приангарье находится на девятом месте в стране по производству рапса. Это очень хороший показатель, — поделился Игорь Кобзев.
Так в Заларинском районе заметно увеличили объем производства. А в Тулунском районе завершают строительство нового завода, он готов уже на 85%. Там рассчитывают производить от 50 до 100 тысяч тонн рапса. Планируют не только перерабатывать собственную продукцию, но и принимать рапс у других предприятий Тулунского района, а также у близлежащих территорий.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на острове Конный состоялся субботник.