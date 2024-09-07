«Весна будет не менее особенной»: супруга футболиста Тарасова показала особняк в подарок от мужа и намекнула на секрет

Например, одна из участниц обсуждения отметила, что новый дом кажется меньше, чем был до этого. Другое жилье, по мнению женщины, было «более шикарным и просто требовало перепланировки». В ответ на это интернет-пользователи отметили, что хозяева лучше знакомы с ситуацией и, если они одобрили вариант, значит он более подходящий для семьи.