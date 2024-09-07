«Весна будет не менее особенной»: супруга футболиста Тарасова показала особняк в подарок от мужа и намекнула на секрет

Модель из Ростовской области Анастасия Костенко, родившая в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым четверых детей, получила в подарок от супруга двухэтажный дом.
Видеоролик со счастливой парой на фоне нового жилья появился в телеграм-канале Анастасии Костенко.
Видно, что муж завязал глаза супруге лентой и подвел ближе к крыльцу. Когда повязка была снята, красавица увидела исполнение своей давней мечты и не смогла сдержать переполнявшие ее эмоции.
ДОМ СДЕЛАЮТ ПОД КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ.
Вторая «Вице-мисс Россия — 2014» и участница конкурса «Мисс мира» призналась своим подписчикам, что впереди ее ждут приятные хлопоты по обновлению дома — необходимо провести ремонт, в том числе монтажные и демонтажные работы.
При этом обилие будущих задач совсем не пугает Анастасию Костенко, ведь уютное пространство для всей семьи уже распланировано.
— Мой любимый муж подарил мне дом, который будет сделан полностью под каждого члена семьи. Планировка согласована, впереди большой ремонт. Ждем визуализацию проекта.
Модель добавила, что «следующая весна будет не менее особенной», однако не пояснила, что именно планирует, еще больше заинтриговав этим всех, кто интересуется ее жизнью.
ДОБРЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ И КРИТИКА.
Под опубликованным постом в Telegram ведутся оживленные обсуждения. Многие подписчики оставили добрые комментарии с пожеланиями и порадовались приобретению вместе с Анастасией Костенко.
«Поздравляю», «Это невероятно», «Круто и классно. У вас замечательная и чудесная семья», «Будьте счастливы в этом прекрасном доме», и подобных сообщений довольного много. Однако не обошлось и без вездесущих хейтеров.
Например, одна из участниц обсуждения отметила, что новый дом кажется меньше, чем был до этого. Другое жилье, по мнению женщины, было «более шикарным и просто требовало перепланировки». В ответ на это интернет-пользователи отметили, что хозяева лучше знакомы с ситуацией и, если они одобрили вариант, значит он более подходящий для семьи.
СЕМЬЯ, ДЕТИ И СОВЕТЫ ПОДПИСЧИЦАМ.
Анастасия Костенко регулярно рассказывает в соцсетях о своей жизни. Темы разные, есть посты о семье, детях, советы подписчицам и многое другое.
Например, супруга знаменитого футболиста не раз признавалась, что всегда хотела большую семью, поскольку сама выросла в такой. К счастью, эти мечты исполнились. Сейчас Костенко — мама четверых чудесных ребят: 6-летней Миланы, 4-летней Евы, 2-летнего Алексея и полугодовалого Ярослава.
К слову, перед четвертыми родами Анастасия Костенко успела сделать операцию на грудь, и это вмешательство не помешало ей вести вскармливание малыша. Почитать об этом можно также на сайте «КП — Ростов-на-Дону».