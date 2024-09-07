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В Ростовской области проходит второй день голосования за депутатов

Второй день голосования проходит на избирательных участках Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

7 сентября в Ростовской области проходит второй день голосования за депутатов разных уровней. Избирательные участки открылись с 8 утра, голосующих будут принимать до 20 часов вечера, а также в течение всего дня завтра.

— По состоянию на 15 часов 7 сентября, явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы по Южному одномандатному округу № 152 составила 27%, — проинформировали в Облизбиркоме.

Напомним, также сегодня продолжается голосование за депутатов гордум Азова, Батайска и Таганрога. Параллельно проходят довыборы депутатов в Ростове-на-Дону и Новочеркасске.

Избирательные участки уже посетили губернатор Василий Голубев и председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.