Хеви-метал-группа «Ария» анонсировала концертный альбом «Гость из Царства Теней»

7 сентября состоится закрытая премьера лонгплея. На нее приглашены фанаты «Арии», которые предзаказали альбом на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В 2023-м стало известно, что кампания помогла музыкантам собрать шесть миллионов — это был один из лучших результатов по сайту за весь год.