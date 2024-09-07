Хеви-метал-группа «Ария» анонсировала концертный альбом «Гость из Царства Теней»

Российская хеви-метал-группа «Ария» поделилась с поклонниками датой следующего релиза. Им станет концертный альбом «Гость из Царства Теней. Наследие». Его премьера состоится 13 сентября этого года.
В этот же день выйдет полнометражный фильм по мотивам музыки коллектива. Композиции будут доступны в цифровом формате, но в обозримом будущем также появятся физические носители. Песни альбома были записаны в прошлом октябре на концерте в Москве.
7 сентября состоится закрытая премьера лонгплея. На нее приглашены фанаты «Арии», которые предзаказали альбом на краудфандинговой платформе Planeta.ru. В 2023-м стало известно, что кампания помогла музыкантам собрать шесть миллионов — это был один из лучших результатов по сайту за весь год.
Ранее в этом году коллектив выпустил свой первый бокс-сет в истории.