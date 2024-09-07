Перебои в работе радио и ТВ ожидаются в Ростовской области на следующей неделе

В шести населенных пунктах Ростовской области с 10 по 13 сентября 2024 года будут производить кратковременные отключения теле- и радиосигнала. Информацию об этом опубликовали на сайте РТРС.
Перебои в вещании ожидаются:
10 сентября — в слободе Алексеево-Тузловка Родионо-Несветайского района (с 10 до 16 часов) и в селе Ремонтное Ремонтненского района (с 10 до 17 часов);
11 сентября — в селе Валуевка Ремонтненского района (с 11 до 17 часов);
12 сентября — в селах Весело-Вознесенка Неклиновского района (с 10 до 16 часов) и Федосеевка Заветинского района (с 11 до 17 часов);
13 сентября — в хуторе Фомин Заветинского района (с 11 до 17 часов).
Специалисты намерены провести профилактические и плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Все действия согласованы с вещателями. Добавим, некоторые работы могут отменить или перенести в случае неподходящей непогоды.