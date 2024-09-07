Похолодание до +14 и сильный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прогнозируют похолодание до +14 градусов и усиление ветра. Об этом говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— В ночь с 7 на 8 сентября в донской столице ожидается до +14−16 градусов, днем будет +25−27. Ветер может должен быть восточным и северо-восточным 8−13 м/с, утром и днем с порывами до 15−18 м/с, — предупреждают синоптики.
Напомним, из-за ветра до конца суток 7 сентября, а также 8 сентября, ночью и утром 9 сентября в устье Дона, на участке Аксай — Азов, уровень воды сохранится в пределах и ниже неблагоприятных отметок. При этом опасных гидрологических явлений не ожидается.