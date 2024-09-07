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Умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова

Львова-Белова: умерла бывший детский омбудсмен Ленинградской области Литвинова.

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. После продолжительной болезни скончалась бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

«Тяжёлая новость. После продолжительной болезни ушла из жизни наша коллега — бывший уполномоченный по правам ребёнка в Ленинградской области Тамара Литвинова. Первый детский омбудсмен в этом регионе — 13 лет она помогала семьям с детьми, выстраивала систему защиты детства», — сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.

По её словам, Литвинова была искренним и порядочным человеком, на нее всегда можно было положиться, в сложных ситуациях она поддерживала, давала мудрые советы.

«Царствие Небесное светлому человеку! Соболезную родным и близким! Это утрата для всего нашего института», — написала детский омбудсмен.