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Гребцы из Таганрога завоевали в Краснодаре медали всероссийских соревнований

Пять медалей выиграли гребцы из Таганрога на чемпионате страны и всероссийских соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Спортсмены из Таганрога завоевали медали чемпионата России и всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Это одни из завершающих турниров сезона 2024 года, рассказали в таганрогском комитете по физкультуре и спорту.

Первым в чемпионате на дистанции К-4, 200 метров стал Никита Козеев. Он же взял серебро в эстафете К-1, 4×200 метров.

Третье место в чемпионате России на дистанции К-2, 10 тысяч метров занял Артемий Бульбин.

В рамках всероссийских соревнований отличились Александра Бондаренко и Олеся Козеева. Они выиграли по бронзе на дистанции К-2, 500 метров и К-4, 500 метров.

Добавим, гребцы соревновались в Краснодаре с 1 по 5 сентября. Медали разыграли между сильнейшими спортсменами более чем из 30 регионов страны.