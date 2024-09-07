В возрасте 75 лет скончался экс-лидер и клавишник группы Sha Na Na Скотт Саймон

Стало известно о смерти 75-летнего Скотта Саймона, пианиста и лидера ретро-рок-группы Sha Na Na. Как сообщила его дочь Нина Саймон, причиной гибели стал рак полости носа.
Sha Na Na собрались в 1969 году и пользовались большой популярностью в среде хиппи. В числе их поклонников был, например, Джими Хендрикс: культовому гитаристу даже удалось выбить для молодой группы выступление на фестивале Вудсток.
Репертуар Sha Na Na состоял из каверов на рок-н-ролл-хиты, поэтому уже тогда их считали ретро-группой. В различных турне музыканты выступали на одной сцене с Брюсом Спрингстином, Стивом Мартином, Джоном Ленноном и многими другими.
В 1978-м коллектив принял участие в съемках фильма «Бриолин». В одной из его сцен герой Джона Траволты исполняет песню Sandy: ее авторство частично принадлежит умершему.
Коллектив завершил карьеру в 2022-м. Как напоминает Billboard, Саймон провел в его составе 52 года.
Ранее этим летом стало известно о смерти Грега Кинна, получившего известность в качестве автора хита The Breakup Song.