Депутат Васильев: идея запрета на въезд семей мигрантов заслуживает внимания

В августе депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в Россию. В документе речь идет о низкоквалифицированных специалистах, которые находятся в РФ только на основании трудового договора или патента. Инициаторы новой нормы считают, что семьи трудовых мигрантов должны ждать тех на родине. В противном случае, приезжая в Россию, близкие трудоустроенных иностранцев создают компактные анклавы, разговаривают на своем языке и пренебрегают интересами местного населения.